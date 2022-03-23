Специалист по туризму Преображенская прокомментировала динамику цен на отдых

Эксперт TravelAsk.ru Ольга Преображенская прокомментировала динамику цен на отдых.

«Цены на туры, авиабилеты и отели уже выросли на 20—25%. Ближе к туристическому сезону также ожидается положительная динамика цен», — заявила она в беседе с «МИР 24».

По её словам, спрос на отдых в России вырос в связи с ситуацией с другими направлениями, а чем выше спрос, тем выше цена.

«Если планируете путешествие на майские или летом, то бронировать лучше сейчас», — считает Преображенская.

Ранее генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о популярных курортных направлениях.