Специалист по туризму Преображенская прокомментировала динамику цен на отдых

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Эксперт TravelAsk.ru Ольга Преображенская прокомментировала динамику цен на отдых.
Специалист по туризму Преображенская прокомментировала динамику цен на отдых
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Цены на туры, авиабилеты и отели уже выросли на 20—25%. Ближе к туристическому сезону также ожидается положительная динамика цен», — заявила она в беседе с «МИР 24».

По её словам, спрос на отдых в России вырос в связи с ситуацией с другими направлениями, а чем выше спрос, тем выше цена.

«Если планируете путешествие на майские или летом, то бронировать лучше сейчас», — считает Преображенская.

Ранее генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о популярных курортных направлениях.

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