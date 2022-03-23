В Удмуртии открыли горячую линию по вопросам льготного лекарственного обеспечения

В Удмуртии начала работу горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Звонок в кол-центр бесплатный.

Кроме того, «Аптеки Удмуртии» продлили работу своей горячей линии, где можно задать вопросы по льготным лекарствам, узнать о наличии того или иного препарата в государственной аптечной сети.

Тем временем в Ульяновской области прокомментировали ситуацию со спросом на лекарства, передаёт mosaica.ru. Как заявил министр здравоохранения региона Александр Гашков, нет необходимости закупать препараты про запас.

Областное ведомство также направило в фармацевтические организации письма с просьбой обеспечить наличие неснижаемого запаса лекарств.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что отсутствие лекарств в аптеках связано только с нездоровым ажиотажем населения, при этом все препараты есть.