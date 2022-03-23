В Москве начался приём заявок на гранты в сфере общепита

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В Москве начался приём заявок на гранты в сфере общественного питания. Из городского бюджета на эти цели выделено 500 млн рублей.
В Москве начался приём заявок на гранты в сфере общепита
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на соответствующее постановление на портале мэра и правительства.

«Приём заявок продлится до 30 июня. Получить гранты смогут предприниматели, которые открыли точку быстрого питания после 16 марта. Обязательное условие участия в программе — создание в городе новых рабочих мест», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Размер гранта зависит от размера точки общепита. Также от предприятия требуется работа в среднеценовом сегменте.

Тем временем в Московской области предприниматели и самозанятые жители получили возможность отчитаться за предоставленные субсидии и гранты на портале госуслуг региона, передаёт «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу областного Мингосуправления.

«Помощь бизнесу — одна из ключевых задач правительства Московской области. Возможность подавать отчётность за использование субсидии или гранта через региональный портал госуслуг экономит предпринимателям самый главный ресурс — время», — заявила глава ведомства Надежда Куртяник.

Ранее в Тверской области рассказали о мерах поддержки бизнеса.

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