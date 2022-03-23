Песков предложил задать вопросы об «отставке Набиуллиной» самой главе Центробанка

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не имеет информации о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина якобы намеревалась подать в отставку, но глава государства Владимир Путин «попросил её остаться».
Песков предложил задать вопросы об «отставке Набиуллиной» самой главе Центробанка
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Сообщения об этом ранее распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Мне неизвестно об этом. Лучше спросить Набиуллину», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

18 марта Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ.

В Кремле назвали такое решение логическим продолжением высокой оценки работы Набиуллиной со стороны президента России.

Государственная дума рассмотрит кандидатуру 20 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить