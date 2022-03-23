Песков предложил задать вопросы об «отставке Набиуллиной» самой главе Центробанка
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Сообщения об этом ранее распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
«Мне неизвестно об этом. Лучше спросить Набиуллину», — сказал представитель Кремля РИА Новости.
18 марта Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ.
В Кремле назвали такое решение логическим продолжением высокой оценки работы Набиуллиной со стороны президента России.
Государственная дума рассмотрит кандидатуру 20 апреля.