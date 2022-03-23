Песков предложил задать вопросы об «отставке Набиуллиной» самой главе Центробанка

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не имеет информации о том, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина якобы намеревалась подать в отставку, но глава государства Владимир Путин «попросил её остаться».

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Сообщения об этом ранее распространило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники. «Мне неизвестно об этом. Лучше спросить Набиуллину», — сказал представитель Кремля РИА Новости. 18 марта Путин внёс в Государственную думу кандидатуру Набиуллиной на должность председателя ЦБ. В Кремле назвали такое решение логическим продолжением высокой оценки работы Набиуллиной со стороны президента России. Государственная дума рассмотрит кандидатуру 20 апреля.