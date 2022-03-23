Специалист по кибербезопасности Ульянов рассказал о способах защиты личных данных при онлайн-покупках

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Специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов рассказал о способах защиты личных данных при онлайн-покупках.
Специалист по кибербезопасности Ульянов рассказал о способах защиты личных данных при онлайн-покупках
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «Звезда» он выразил мнение, что при оформлении заказа в интернет-магазине или других сервисах можно указывать свои данные не полностью — предоставлять данные только в том объёме, которого достаточно для обработки и оформления.

«Если мы говорим о заказах в интернет-магазинах, то часто не нужно заполнять все-все поля, которые там есть... Достаточно контактного телефона и имени, даже, может быть, без фамилии, для того чтобы этот заказ вам привезли», — заявил Ульянов.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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