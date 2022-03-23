Власти Москвы рассказали о работах по благоустройству на западе столицы в 2022 году

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о работах по благоустройству на западе столицы в 2022 году.
Власти Москвы рассказали о работах по благоустройству на западе столицы в 2022 году
  • АГН «Москва»

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на блог Собянина.

Основной проект — детский парк «Фили», где создадут новые рекреационные зоны, обновят элементы досуговой деятельности, отремонтируют детские площадки.

«В результате парк «Фили» станет ещё более привлекательным для прогулок, отдыха и общения с природой», — заявил мэр.

В районе Тропарёво-Никулино создадут пешеходный маршрут от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского.

Кроме того, два проекта будет реализовано в Солнцеве.

Ранее НСН сообщала, что в реорганизацию бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве инвестируют 62 млрд рублей.

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