Специалист по туризму Мурадян рассказал о популярных курортных направлениях

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Генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян рассказал о популярных курортных направлениях.
Специалист по туризму Мурадян рассказал о популярных курортных направлениях
  • Legion-Media

«Перечень туристических направлений широк, невзирая на закрытие авиасообщения», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в России традиционно пользуются спросом билеты и туры в Краснодарский край и Карелию.

В случае с соседними государствами россияне едут, например, в Армению, Казахстан и Узбекистан.

«На международном пляжном направлении пока лидируют ОАЭ, скоро начнёт расти спрос в Турцию. Вернётся сообщение с Эфиопией», — добавил эксперт.

Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в беседе с URA.RU рассказала, что для отдыха вдали от цивилизации подойдут такие направления, как Камчатка, Байкал, Алтай и Сахалин.

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