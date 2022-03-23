Москалькова призвала прекратить преследование задержанного в Латвии блогера Фёдорова

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала прекратить преследование арестованного в Латвии независимого эксперта Кирилла Фёдорова.
Москалькова призвала прекратить преследование задержанного в Латвии блогера Фёдорова
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«Взятие под стражу автора русскоязычного YouTube-канала «История оружия» Кирилла Фёдорова, который представлял общественности свой патриотический взгляд на события, происходящие на Украине, является вопиющим фактом попрания основополагающих прав и свобод человека на территории Латвии», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Она призвала власти Латвии немедленно прекратить преследование в отношении Фёдорова.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала ситуацию с русскоязычным блогером Кириллом Фёдоровым, который поддержал спецоперацию России на Украине и был арестован в Риге.

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