Москалькова призвала прекратить преследование задержанного в Латвии блогера Фёдорова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала прекратить преследование арестованного в Латвии независимого эксперта Кирилла Фёдорова.

«Взятие под стражу автора русскоязычного YouTube-канала «История оружия» Кирилла Фёдорова, который представлял общественности свой патриотический взгляд на события, происходящие на Украине, является вопиющим фактом попрания основополагающих прав и свобод человека на территории Латвии», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Она призвала власти Латвии немедленно прекратить преследование в отношении Фёдорова.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала ситуацию с русскоязычным блогером Кириллом Фёдоровым, который поддержал спецоперацию России на Украине и был арестован в Риге.