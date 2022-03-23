Технополис «Москва» обеспечит регионы интерактивным отечественным оборудованием

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Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» подписал контракт с крупным ИТ-дистрибьютором, благодаря которому заказчики из регионов смогут использовать интерактивное оборудование отечественного производства, заявил директор ОЭЗ Геннадий Дёгтев.
Технополис «Москва» обеспечит регионы интерактивным отечественным оборудованием
  • © Mos.ru/Е. Самарина

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Российский производитель интерактивного оборудования подписал дистрибьюторское соглашение. Благодаря нему панели, моноблоки, стойки, столы и другие разработки из ОЭЗ Москвы теперь доступны по всей территории России», — отметил Дёгтев.

По его словам, это позволит российским компаниям-подрядчикам, специализирующимся на заказной разработке и внедрении ИТ-инфраструктуры на предприятии, продолжить реализацию проектов уже на отечественном оборудовании.

Ранее НСН сообщала, что в ОЭЗ «Технополис «Москва» зафиксировали ставки аренды для предприятий.

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