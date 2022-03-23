Минздрав России заявил об отсутствии дефицита жаропонижающих в форме сиропа для детей

Дефицита жаропонижающих препаратов в форме сиропа для детей в России нет, сообщила пресс-служба российского Минздрава.

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