Минздрав России заявил об отсутствии дефицита жаропонижающих в форме сиропа для детей

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Дефицита жаропонижающих препаратов в форме сиропа для детей в России нет, сообщила пресс-служба российского Минздрава.
Минздрав России заявил об отсутствии дефицита жаропонижающих в форме сиропа для детей
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику.

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