Минздрав России заявил об отсутствии дефицита жаропонижающих в форме сиропа для детей
Дефицита жаропонижающих препаратов в форме сиропа для детей в России нет, сообщила пресс-служба российского Минздрава.
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
«Дефицита жаропонижающих лекарственных средств для детей в форме суспензии (сиропа) в России нет», — цитирует РИА Новости сообщение.
Отмечается, что поставки препаратов производителями, в том числе иностранными, продолжаются по графику.
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