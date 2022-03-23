В Москве за сутки госпитализированы 162 человека с коронавирусом

В Москве за сутки были госпитализированы 162 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего в столице за сутки выявили 1306 заболевших COVID-19, сообщает оперштаб.

Также в городе выздоровели ещё 1306 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от COVID-19, увеличилось до 2 537 114.

Скончались от коронавируса в Москве за сутки 28 пациентов.

Ранее Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, в беседе с НСН высказался об иммунитете у переболевших «омикроном».