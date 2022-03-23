В Кузбассе 11 горняков с шахты «Листвяжная» выписаны домой после обследования

Короткая ссылка
В Кемеровской области 11 горняков из 12, госпитализированных для обследования с шахты «Листвяжная», выписаны домой после комплексного медицинского обследования.
В Кузбассе 11 горняков с шахты «Листвяжная» выписаны домой после обследования
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

Отмечается, что один пациент находится под наблюдением.

«По состоянию на 12:00 23 марта 11 сотрудников шахты «Листвяжная» после комплексного медицинского обследования были отправлены домой. На данный момент под наблюдением специалистов остаётся один пациент в состоянии лёгкой степени тяжести», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных сотрудников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 12.

22 марта стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация. На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.

Всех находящихся в шахте 134 горняков подняли на поверхность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить