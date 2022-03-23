В Кузбассе 11 горняков с шахты «Листвяжная» выписаны домой после обследования

В Кемеровской области 11 горняков из 12, госпитализированных для обследования с шахты «Листвяжная», выписаны домой после комплексного медицинского обследования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.

Отмечается, что один пациент находится под наблюдением.

«По состоянию на 12:00 23 марта 11 сотрудников шахты «Листвяжная» после комплексного медицинского обследования были отправлены домой. На данный момент под наблюдением специалистов остаётся один пациент в состоянии лёгкой степени тяжести», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что число госпитализированных сотрудников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 12.

22 марта стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация. На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.

Всех находящихся в шахте 134 горняков подняли на поверхность.