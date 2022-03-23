В Кузбассе 11 горняков с шахты «Листвяжная» выписаны домой после обследования
- РИА Новости
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный центр медицины катастроф.
Отмечается, что один пациент находится под наблюдением.
«По состоянию на 12:00 23 марта 11 сотрудников шахты «Листвяжная» после комплексного медицинского обследования были отправлены домой. На данный момент под наблюдением специалистов остаётся один пациент в состоянии лёгкой степени тяжести», – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что число госпитализированных сотрудников шахты «Листвяжная» в Кемеровской области возросло до 12.
22 марта стало известно о сбое в работе системы вентиляции на шахте «Листвяжная», была объявлена эвакуация. На объекте ввели в действие план ликвидации аварии.
Всех находящихся в шахте 134 горняков подняли на поверхность.