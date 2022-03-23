Железную дорогу из Крыма в Херсон используют для поставок гуманитарной помощи

Железную дорогу из Крыма в Херсон уже используют для поставок гуманитарной помощи и стройматериалов. Об этом заявил заместитель полпреда президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов.

«Мы говорим о восстановлении технического железнодорожного движения между полуостровом и городом Херсоном. Сегодня это железнодорожное направление используется исключительно для доставки гуманитарной помощи и строительных материалов, так необходимых жителям Херсона, нуждающимся в восстановлении своей инфраструктуры», — приводит слова Степанова РИА Новости.

Он отметил, что власти намерены восстановить движение и по другим украинским направлениям.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал о наращивании экономических отношений региона с Херсонской областью, а также отметил намерение властей региона восстановить все железнодорожные ветки, связывавшие Крым и Херсонскую область Украины.