На полигоне в Забайкалье начались учения артиллеристов ВВО с боевыми стрельбами

На полигоне «Цугол» в Забайкальском крае начались учения артиллеристов Восточного военного округа (ВВО) с боевыми стрельбами. Об этом сообщила пресс-служба ВВО.

«Военнослужащие артиллерийского соединения общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, приступили к практическому этапу учения с боевой стрельбой в рамках полевого выхода на межвидовом полигоне «Цугол», — приводит сообщение ТАСС.

В частности, военные отработают ведение огня по одиночным и групповым целям с открытых и закрытых огневых позиций, в том числе в темное время суток.

Всего в учениях задействовано около 200 единиц вооружения и техники.

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели плановую тренировку по обороне побережья Калининградской области.

Ранее ФАН сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.