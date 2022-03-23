Депутат Госдумы Луговой выступил за создание отдельного закона об иностранных агентах
«На заседании комиссии мы обсудим дорожную карту дальнейшей регуляторики иностранных агентов. Я лично буду предлагать, учитывая, что сейчас всё регулирование в различных законах определено — об НКО, о СМИ и так далее, — делать самостоятельный закон об иностранных агентах», — цитирует Лугового РИА Новости.
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил Минюсту совместно с Генпрокуратурой и Советом при президенте России до 1 мая проанализировать законодательство об иноагентах.
Путин также отмечал, что российский закон об иностранных агентах гораздо либеральнее американского, так как он не предусматривает уголовной ответственности.