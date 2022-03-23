Кадыров заявил о готовности предоставить Зеленскому убежище в Чечне

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что готов обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому убежище в Чечне.

«Зеленский!... Если ты переживаешь за свою жизнь, то я готов обратиться к (президенту России. — RT) Владимиру Владимировичу (Путину), чтобы предложить тебе убежище в Чеченской Республике», — написал Кадыров в Telegram.

Кадыров также посоветовал Зеленскому принять предложенные российской стороной на переговорах условия, назвав их «обоюдовыгодными и продуктивными».

Ранее Зеленский заявил, что спецслужбы советовали ему в течение трёх дней покинуть Украину.