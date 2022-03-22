Президент подмосковной ТПП Французов высказался об уходе ряда иностранных компаний из региона

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Президент Торгово-промышленной палаты Московской области Денис Французов высказался об уходе ряда иностранных компаний из региона.
Президент подмосковной ТПП Французов высказался об уходе ряда иностранных компаний из региона
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Рассчитываем, что приостановка работы иностранных предприятий в Подмосковье будет носить временный характер и через какое-то время они откроются. Пока рабочие места сохраняются, сотрудникам продолжают платить зарплату. И полноценного закрытия юридических лиц мы пока не видим», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Французов выразил уверенность, что если это всё же случится, то найдутся отечественные предприятия, которые займут это место.

Как добавил эксперт, западные санкции могут стать стимулом для развития подмосковных предприятий.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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