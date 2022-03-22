В КТК заявили о возможности перебоев в поставках зарубежного оборудования

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Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что компания может столкнуться с перебоями поставок зарубежного оборудования, необходимого для работы морского терминала.
В КТК заявили о возможности перебоев в поставках зарубежного оборудования
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Это всё импортные комплектующие, на сегодняшний день они у нас в наличии есть, дальнейшие поставки, я пока не берусь прогнозировать, но, скорее всего, будут проблемы, потому что на сегодняшний день многие поставщики отказываются поставлять и работать», — отметил Горбань.

Он добавил, что в настоящее время КТК прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования.

Ранее Горбань прокомментировал ситуацию с выполнением заявок на отгрузку нефти.

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