В КТК заявили о возможности перебоев в поставках зарубежного оборудования

Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань заявил, что компания может столкнуться с перебоями поставок зарубежного оборудования, необходимого для работы морского терминала.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это всё импортные комплектующие, на сегодняшний день они у нас в наличии есть, дальнейшие поставки, я пока не берусь прогнозировать, но, скорее всего, будут проблемы, потому что на сегодняшний день многие поставщики отказываются поставлять и работать», — отметил Горбань.

Он добавил, что в настоящее время КТК прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования.

Ранее Горбань прокомментировал ситуацию с выполнением заявок на отгрузку нефти.