В КТК заявили о возможности перебоев в поставках зарубежного оборудования
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Это всё импортные комплектующие, на сегодняшний день они у нас в наличии есть, дальнейшие поставки, я пока не берусь прогнозировать, но, скорее всего, будут проблемы, потому что на сегодняшний день многие поставщики отказываются поставлять и работать», — отметил Горбань.
Он добавил, что в настоящее время КТК прорабатывает вопрос замещения иностранного оборудования.
Ранее Горбань прокомментировал ситуацию с выполнением заявок на отгрузку нефти.