В Оренбургской области подтвердили 402 случая коронавируса за сутки

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В Оренбургской области подтвердили 402 случая коронавируса за последние сутки.
В Оренбургской области подтвердили 402 случая коронавируса за сутки
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на федеральный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 207 917. Выздоровели за минувшие 24 часа 1727 жителей, всего — 188 406.

Также стало известно, что в городской больнице Ноябрьска (ЯНАО) возобновил работу дневной стационар, передаёт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу НЦГБ. Такое решение принято в связи с тем, что число новых случаев COVID-19 в городе стало снижаться.

Направление в стационар выписывает лечащий врач. Перед госпитализацией необходимо сдать тест на коронавирус.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

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