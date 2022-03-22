Очевидец нападения на пару из Домодедова рассказал подробности инцидента

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Сосед пары, пострадавшей накануне в подмосковном Домодедове в результате того, что их облил серной кислотой молодой человек, рассказал подробности происшествия.
Очевидец нападения на пару из Домодедова рассказал подробности инцидента
  • Gettyimages.ru
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

«Возвращался с работы. Увидел, выходят из подъезда девушка и парень — это мои соседи снизу. Подбежал тип со стороны помойки в капюшоне. Девушка увидела его и побежала. А парень шёл спокойно себе. Вот он в него раз плеснул... А потом побежал за ней. Догнал её и кинул ей, по-моему, с чашки... Я к ним подошёл, они уже сидели на грязном снегу, умывались. Я им вызвал скорую», — сказал он.

21 марта 2022 года в больницу Домодедова доставили трёх человек, в том числе ребёнка, с химическими ожогами разных частей тела. Утром возле жилого дома нападавший плеснул в лицо мужчине и женщине, предположительно, серную кислоту. Раствор также попал на кисти рук 11-летнего школьника, проходившего мимо.

Позже на опросе у правоохранителей нападавший объяснил свой мотив.

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