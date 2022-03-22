В Ростовской области выявили 993 случая коронавируса за сутки

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В Ростовской области выявили 993 случая коронавируса за последние сутки.
В Ростовской области выявили 993 случая коронавируса за сутки
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

С начала пандемии в регионе заболели 355 520 жителей.

На лечении в стационарах находятся 1207 пациентов, из них в тяжёлом состоянии 12 человек.

В целом в России за минувшие 24 часа зарегистрировали 26 394 случая COVID-19, передаёт Newinform.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».

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