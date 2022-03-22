В Удмуртии зафиксировали 273 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии зафиксировали 273 случая COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 530 жителей.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 161 532. Выписаны 146 850 человек.

На дому лечатся 5322 заболевших. В ковидных стационарах 350 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 57 — в тяжёлом.

Привились 694 795 жителей республики, из них 550 030 получили оба компонента вакцины. Вакциной «Спутник Лайт» привились 118 739 человек. Ревакцинировались 131 028 жителей.

В целом за минувшие 24 часа в России выявили 26 394 случая коронавирусной инфекции, передаёт «Утро.ру».

Ранее врач-кардиолог Игорь Гончаров, руководитель клиники династии Гончаровых, рассказал о симптомах «стелс-омикрона».