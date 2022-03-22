Два человека погибли при падении подъёмника на стройке в Красноярске

С высоты десятого этажа на стройке в Красноярске рухнул подъёмник с тремя рабочими, два человека погибли.

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошёл в микрорайоне «Тихие зори» в Свердловском районе Красноярска.

«При проведении высотных работ... произошло падение фасадно-механического подъёмника с находящимися в нём рабочими. В результате происшествия два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, один работник госпитализирован», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство начало проверку по факту случившегося.

3 июля 2021 года автомобиль сорвался с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии, погибла девушка.

По версии СК, лица, эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъёмник, не зарегистрировали его в службе по технологическому надзору и не имели разрешительной документации.