Два человека погибли при падении подъёмника на стройке в Красноярске
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По данным региональной прокуратуры, инцидент произошёл в микрорайоне «Тихие зори» в Свердловском районе Красноярска.
«При проведении высотных работ... произошло падение фасадно-механического подъёмника с находящимися в нём рабочими. В результате происшествия два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, один работник госпитализирован», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство начало проверку по факту случившегося.
3 июля 2021 года автомобиль сорвался с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии, погибла девушка.
По версии СК, лица, эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъёмник, не зарегистрировали его в службе по технологическому надзору и не имели разрешительной документации.