Два человека погибли при падении подъёмника на стройке в Красноярске

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С высоты десятого этажа на стройке в Красноярске рухнул подъёмник с тремя рабочими, два человека погибли.
Два человека погибли при падении подъёмника на стройке в Красноярске
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

По данным региональной прокуратуры, инцидент произошёл в микрорайоне «Тихие зори» в Свердловском районе Красноярска.

«При проведении высотных работ... произошло падение фасадно-механического подъёмника с находящимися в нём рабочими. В результате происшествия два человека получили травмы, не совместимые с жизнью, один работник госпитализирован», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство начало проверку по факту случившегося.

3 июля 2021 года автомобиль сорвался с подъёмника в горах Кабардино-Балкарии, погибла девушка.

По версии СК, лица, эксплуатирующие грузовой канатно-рельсовый подъёмник, не зарегистрировали его в службе по технологическому надзору и не имели разрешительной документации.

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