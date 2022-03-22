В Татарстане зарегистрировали 306 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане зарегистрировали 306 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 134 714. Выздоровели 121 274 жителя, включая 1293 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Санкт-Петербурге выявили 1309 случаев коронавируса за сутки, передаёт Nation News со ссылкой на данные оперштаба. Госпитализированы более 300 пациентов.

Ранее руководитель клиники династии Гончаровых врач-кардиолог Игорь Гончаров рассказал о симптомах «стелс-омикрона».