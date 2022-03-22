На Кубани инженеры ЮВО приняли участие в учениях с установкой «Змей Горыныч»

Инженерные подразделения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае при полевом выходе отработали создание проходов в минных полях с применением установки разминирования УР-77 «Змей Горыныч». Кроме того, военнослужащие провели захват долговременной огневой точки (ДОТ).

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

«Действия инженерно-штурмового подразделения по штурму и захвату ДОТ, точки условного противника, отрабатывались в специальном учебном городке», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в перспективе военнослужащие проведут тренировки по прокладке дорог и колонных путей на пересечённой местности.

Ранее ФАН сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.