На Кубани инженеры ЮВО приняли участие в учениях с установкой «Змей Горыныч»
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Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
«Действия инженерно-штурмового подразделения по штурму и захвату ДОТ, точки условного противника, отрабатывались в специальном учебном городке», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в перспективе военнослужащие проведут тренировки по прокладке дорог и колонных путей на пересечённой местности.
Ранее ФАН сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.