В Тюменской области количество многодетных семей увеличилось в три раза за 10 лет
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Об этом пишет «Вслух.ру».
В настоящее время в регионе проживают почти 380 тыс. детей и более 250 тыс. семей с детьми. При этом более 110 тыс. — это молодые семьи, в которых одному из супругов нет 35 лет и в то же время есть ребёнок до 18 лет.
В регионе насчитывается более 30 тыс. многодетных семей, где воспитываются более 107 тыс. детей.
По сообщениям телеканала «360», многодетные семьи, проживающие в Московской области, с 1 марта могут использовать материнский капитал для подведения газа к дому.