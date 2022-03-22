В Тюменской области количество многодетных семей увеличилось в три раза за 10 лет

В Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей. Такую статистику за десять лет приводит информационный центр правительства Тюменской области.

Об этом пишет «Вслух.ру».

В настоящее время в регионе проживают почти 380 тыс. детей и более 250 тыс. семей с детьми. При этом более 110 тыс. — это молодые семьи, в которых одному из супругов нет 35 лет и в то же время есть ребёнок до 18 лет.

В регионе насчитывается более 30 тыс. многодетных семей, где воспитываются более 107 тыс. детей.

По сообщениям телеканала «360», многодетные семьи, проживающие в Московской области, с 1 марта могут использовать материнский капитал для подведения газа к дому.