В Тюменской области количество многодетных семей увеличилось в три раза за 10 лет

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В Тюменской области на 55% увеличилось количество семей с детьми и в три раза выросло число многодетных семей. Такую статистику за десять лет приводит информационный центр правительства Тюменской области.
В Тюменской области количество многодетных семей увеличилось в три раза за 10 лет
  • globallookpress.com
  • © Allexander Makarov

Об этом пишет «Вслух.ру».

В настоящее время в регионе проживают почти 380 тыс. детей и более 250 тыс. семей с детьми. При этом более 110 тыс. — это молодые семьи, в которых одному из супругов нет 35 лет и в то же время есть ребёнок до 18 лет.

В регионе насчитывается более 30 тыс. многодетных семей, где воспитываются более 107 тыс. детей.

По сообщениям телеканала «360», многодетные семьи, проживающие в Московской области, с 1 марта могут использовать материнский капитал для подведения газа к дому.

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