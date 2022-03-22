Кардиолог Козлова напомнила правила измерения артериального давления

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Врач-кардиолог кандидат медицинских наук Ольга Козлова рассказала, как правильно измерять артериальное давление.
Кардиолог Козлова напомнила правила измерения артериального давления
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В беседе с «Москвой 24» эксперт порекомендовала измерять давление после пятиминутного отдыха. Также за 1,5—2 часа до процедуры лучше воздержаться от употребления крепких напитков.

При этом желательно не курить и не использовать сосудосуживающие лекарственные препараты — например, назальные или глазные капли.

«Нужно облокотиться на спинку стула, ноги не должны быть скрещены. Рядом не должно быть каких-то звуковых приборов, которые могут исказить нам цифры артериального давления. Например, громко работающий телевизор может повлиять на результат. И самому пациенту не следует разговаривать», — сказала Козлова.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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