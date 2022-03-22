Депутат Аршинова отметила растущую популярность китайского языка среди школьников

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова рассказала, что в России растёт число школьников, изучающих китайский язык.
Депутат Аршинова отметила растущую популярность китайского языка среди школьников
  • РИА Новости
  • © Евгений Епанчинцев

«Наша система образования ориентирована в том числе на китайский язык. Из тех школьников, которые сдают ЕГЭ по иностранному языку, есть и те, кто выбрал китайский. Причём рост восточного языкового направления шёл и раньше. У нас из года в год проводятся всё более интенсивные олимпиады по китайскому языку. У нас уже очень много безупречно говорящих на китайском языке учащихся», — отметила она в беседе с радио Sputnik.

Однако пока в российской системе образования самым востребованным остаётся английский язык, уточнила депутат.

Ранее доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить