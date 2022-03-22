Депутат Аршинова отметила растущую популярность китайского языка среди школьников

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова рассказала, что в России растёт число школьников, изучающих китайский язык.

«Наша система образования ориентирована в том числе на китайский язык. Из тех школьников, которые сдают ЕГЭ по иностранному языку, есть и те, кто выбрал китайский. Причём рост восточного языкового направления шёл и раньше. У нас из года в год проводятся всё более интенсивные олимпиады по китайскому языку. У нас уже очень много безупречно говорящих на китайском языке учащихся», — отметила она в беседе с радио Sputnik.

Однако пока в российской системе образования самым востребованным остаётся английский язык, уточнила депутат.

Ранее доцент кафедры социальной психологии РГГУ Екатерина Ощепкова и завкафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, академик РАО Александр Веракса в беседе со «Взглядом» рассказали об особенностях раннего обучения иностранному языку.