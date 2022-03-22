Специалист по финансовой грамотности Дайнеко рассказала о мерах поддержки семей
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Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».
К выплатам, назначаемым с учётом доходов семьи, относится, в частности, ежемесячное пособие будущим мамам, его размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка до трёх лет положена семьям, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Пособие семьям с детьми от трёх до семи лет положено тем, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. При назначении выплаты учитываются не только доходы семьи, но и имущество.
Ежемесячное пособие для неполных семей на детей от восьми до 16 лет включительно выплачивают неполным семьям, у которых также среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.
Ежемесячное пособие на детей с восьми до 16 лет для семей с низкими доходам — новая мера господдержки, которая заработает с апреля 2022 года.
Ранее телеканал «360» сообщил, что выплату приёмным родителям и опекунам повысили в Московской области.