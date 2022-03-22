Специалист по финансовой грамотности Дайнеко рассказала о мерах поддержки семей

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Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, какие меры поддержки осуществляются для многодетных семей и семей с низкими доходами.
Специалист по финансовой грамотности Дайнеко рассказала о мерах поддержки семей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом она рассказала в беседе с «Российской газетой».

К выплатам, назначаемым с учётом доходов семьи, относится, в частности, ежемесячное пособие будущим мамам, его размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Ежемесячная выплата на первого и второго ребёнка до трёх лет положена семьям, в которых среднедушевой доход меньше двух прожиточных минимумов. Пособие семьям с детьми от трёх до семи лет положено тем, у кого среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума. При назначении выплаты учитываются не только доходы семьи, но и имущество.

Ежемесячное пособие для неполных семей на детей от восьми до 16 лет включительно выплачивают неполным семьям, у которых также среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума.

Ежемесячное пособие на детей с восьми до 16 лет для семей с низкими доходам — новая мера господдержки, которая заработает с апреля 2022 года.

Ранее телеканал «360» сообщил, что выплату приёмным родителям и опекунам повысили в Московской области.

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