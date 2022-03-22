Пользователи сервиса «Мои платежи» совершили более 3,2 млн переводов с начала 2022 года

С начала 2022 года пользователи сервиса «Мои платежи» совершили более 3,2 млн переводов.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

Чаще всего с помощью сервиса пользователи пополняли лицевой счёт «Москвёнок», оплачивали детские сады, кружки и секции, коммунальные услуги, домашний телефон, интернет и автомобильные штрафы.

Отмечается, что в сервисе «Мои платежи» зарегистрировано около 2 тыс. поставщиков услуг. С его помощью можно оплатить более 9 тыс. городских, федеральных и коммерческих услуг.

Как ранее сообщал «Взгляд», приложение «Московский транспорт» было удостоено награды международного конкурса инновационных проектов World Summit Award.