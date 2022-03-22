Медицинский эксперт Терентьева рассказала о признаках весеннего гиповитаминоза

Руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «Инвитро» Екатерина Терентьева перечислила признаки, которые свидетельствуют о дефиците витаминов весной (гиповитаминозе).

Например, признаком дефицита витамина D, который появляется из-за недостатка солнечного света, являются слабость, снижение аппетита, перепады настроения, боль в костях, мышечная слабость, частые инфекционные заболевания.

Недостаток витамина А проявляется в нарушении адаптации глаз к темноте, сухости глаз, шелушении и утолщении кожи, снижении иммунной защиты организма, отметила Терентьева в беседе с «Известиями».

При дефиците витамина Р (рутин) наблюдаются общая слабость, повышенная утомляемость, кровотечения дёсен, боли в плечах и ногах.

При перечисленных симптомах важно не откладывать визит к врачу, уточнила Терентьева.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.