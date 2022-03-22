Косметолог Андриянова назвала противопоказания для лазерных процедур

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Врач-косметолог, врач-дерматолог клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова рассказала, какие противопоказания существуют для проведения лазерных процедур.
Косметолог Андриянова назвала противопоказания для лазерных процедур
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К ним, в частности, относятся травмы на коже, приём антибиотиков, недавнее пребывание пациента под открытыми солнечными лучами, беременность и аллергия на солнечный свет, сказала врач «Известиям».

«Мы также отказываем в проведении лазерных процедур при любых кожных заболеваниях в стадии обострения», — добавила Андриянова.

Также запрет на подобные процедуры есть у пациентов с онкологией, с кардиостимуляторами, ВИЧ-инфекцией, сифилисом и гепатитом, заключила эксперт.

Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.

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