Косметолог Андриянова назвала противопоказания для лазерных процедур
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К ним, в частности, относятся травмы на коже, приём антибиотиков, недавнее пребывание пациента под открытыми солнечными лучами, беременность и аллергия на солнечный свет, сказала врач «Известиям».
«Мы также отказываем в проведении лазерных процедур при любых кожных заболеваниях в стадии обострения», — добавила Андриянова.
Также запрет на подобные процедуры есть у пациентов с онкологией, с кардиостимуляторами, ВИЧ-инфекцией, сифилисом и гепатитом, заключила эксперт.
Ранее, по сообщениям ФАН, врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Магеррамова рассказала, что делать в случае обморожения.