Кандидат технических наук Гончар рассказал о качестве водопроводной воды в Москве

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Юрий Гончар, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук, рассказал, что водопроводная вода в Москве и Петербурге безопасна.
Кандидат технических наук Гончар рассказал о качестве водопроводной воды в Москве
  • АГН «Москва»

«Вода в Москве, Санкт-Петербурге высочайшей степени качества, по сравнению с Парижем, Токио, Сингапуром. Проверены десятки тысяч образцов. В каждом доме Москвы по одному из контрактов мы проверяем воду ежемесячно. Максимум, что может быть, — это кратковременное превышение железа после отключения. В Питере вода ещё лучше, она мягче, накипи не оставляет. Если всё-таки что-то смущает, можно использовать фильтр, даже кувшинного типа», — уточнил Гончар в беседе с URA.RU.

Он добавил, что порядка 80% бутилированной воды производят на основе водопроводной.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в России средства от экологического сбора направят на строительство объектов обращения с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора и возмещение затрат утилизаторов.

Порядок и условия использования экосбора утвердит правительство России.

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