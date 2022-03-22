Кандидат технических наук Гончар рассказал о качестве водопроводной воды в Москве
- АГН «Москва»
«Вода в Москве, Санкт-Петербурге высочайшей степени качества, по сравнению с Парижем, Токио, Сингапуром. Проверены десятки тысяч образцов. В каждом доме Москвы по одному из контрактов мы проверяем воду ежемесячно. Максимум, что может быть, — это кратковременное превышение железа после отключения. В Питере вода ещё лучше, она мягче, накипи не оставляет. Если всё-таки что-то смущает, можно использовать фильтр, даже кувшинного типа», — уточнил Гончар в беседе с URA.RU.
Он добавил, что порядка 80% бутилированной воды производят на основе водопроводной.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в России средства от экологического сбора направят на строительство объектов обращения с отходами, закупку контейнеров для раздельного сбора и возмещение затрат утилизаторов.
Порядок и условия использования экосбора утвердит правительство России.