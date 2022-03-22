Захарова прокомментировала заявление Белого дома об уходе иностранных компаний из России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.

«Как и «Северный поток — 2», трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — написала Захарова в Telegram.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не требовали от каких-либо компаний покинуть Россию, это их собственное решение.

Однако, по её словам, американские власти приветствовали тех, кто принял такое решение.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с российского рынка, «тихо сообщают» о желании вернуться, однако «запас терпения» у России ограничен.

Медведев подчеркнул, что терять российский рынок «никто не хочет», так как на Западе «есть не только пропагандисты, но и прагматики».

Кроме того, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в разговоре с RT заявил, что у России нет цели отнимать собственность иностранных инвесторов.

Он добавил, что временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.