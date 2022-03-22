Захарова прокомментировала заявление Белого дома об уходе иностранных компаний из России

Короткая ссылка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об уходе американских компаний из России.

«Как и «Северный поток — 2», трубопровод сам решил не пропускать через себя газ», — написала Захарова в Telegram.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не требовали от каких-либо компаний покинуть Россию, это их собственное решение.

Однако, по её словам, американские власти приветствовали тех, кто принял такое решение.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании, многие из которых громко объявили об уходе с российского рынка, «тихо сообщают» о желании вернуться, однако «запас терпения» у России ограничен.

Медведев подчеркнул, что терять российский рынок «никто не хочет», так как на Западе «есть не только пропагандисты, но и прагматики».

Кроме того, председатель «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в разговоре с RT заявил, что у России нет цели отнимать собственность иностранных инвесторов.

Он добавил, что временный уход зарубежных организаций с российского рынка — политически мотивированное решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить