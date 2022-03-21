Сенатор Башкин: у СК России есть основания для возбуждения дела против прокуроров Украины

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Следственный комитет России имеет все основания для того чтобы возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины, заявил сенатор Александр Башкин.
Сенатор Башкин: у СК России есть основания для возбуждения дела против прокуроров Украины
  • РИА Новости

«Попытки обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России — это преступное посягательство на закон и может подпадать под юрисдикцию российского правосудия», — цитирует РИА Новости Башкина.

По словам сенатора, он убеждён, что надзорные органы изучают данный вопрос.

Ранее сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что в адрес Совета Федерации России из офиса генпрокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда российских сенаторов в «нарушении целостности Украины».

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