Сенатор Башкин: у СК России есть основания для возбуждения дела против прокуроров Украины

Следственный комитет России имеет все основания для того чтобы возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Генпрокуратуры Украины, заявил сенатор Александр Башкин.

«Попытки обвинить российских граждан в уголовных преступлениях за их законную деятельность на территории России — это преступное посягательство на закон и может подпадать под юрисдикцию российского правосудия», — цитирует РИА Новости Башкина.

По словам сенатора, он убеждён, что надзорные органы изучают данный вопрос.

Ранее сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что в адрес Совета Федерации России из офиса генпрокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда российских сенаторов в «нарушении целостности Украины».