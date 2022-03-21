В Совфеде получили от прокуратуры Украины уведомления о подозрении против ряда сенаторов

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева заявила, что в адрес Совета Федерации России из офиса генпрокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда российских сенаторов в «нарушении целостности Украины».

Алтабаева заявила, что украинская сторона продолжает удивлять абсурдностью принимаемых решений.

«Сегодня в адрес Совета Федерации Российской Федерации из офиса генерального прокурора Украины поступило уведомление о подозрении ряда сенаторов Российской Федерации в уголовном правонарушении», — приводит РИА Новости заявление сенатора из её Telegram-канала.

В уведомлении говорится, что российские сенаторы нарушили установленный Конституцией Украины порядок, поддержав ратификацию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и ДНР и ЛНР.

«Меня и моих коллег обвиняют в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также в планировании, подготовке, решении и ведении агрессивной войны» (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины)», — заявила сенатор.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

До этого Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьёва судом во Львове.