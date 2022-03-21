В Подмосковье разработали региональный план поддержки аграриев

В Московской области разработали региональный план поддержки аграриев, заявил губернатор Андрей Воробьёв во время прямого эфира.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Учитывая посевную, сейчас, наверное, главная задача (и эти решения все приняты) — порядка миллиарда рублей дополнительно мы выделили на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Для того чтобы все мероприятия — семена, выход на удобрения и на площадки — были обеспечены», — сказал глава региона.

Как отметил Воробьёв, основная цель реализации плана в том, чтобы провести посевную лучше, чем в 2021 году.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.