В Подмосковье разработали региональный план поддержки аграриев
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Учитывая посевную, сейчас, наверное, главная задача (и эти решения все приняты) — порядка миллиарда рублей дополнительно мы выделили на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Для того чтобы все мероприятия — семена, выход на удобрения и на площадки — были обеспечены», — сказал глава региона.
Как отметил Воробьёв, основная цель реализации плана в том, чтобы провести посевную лучше, чем в 2021 году.
Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.