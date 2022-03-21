В Подмосковье разработали региональный план поддержки аграриев

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В Московской области разработали региональный план поддержки аграриев, заявил губернатор Андрей Воробьёв во время прямого эфира.
В Подмосковье разработали региональный план поддержки аграриев
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Учитывая посевную, сейчас, наверное, главная задача (и эти решения все приняты) — порядка миллиарда рублей дополнительно мы выделили на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Для того чтобы все мероприятия — семена, выход на удобрения и на площадки — были обеспечены», — сказал глава региона.

Как отметил Воробьёв, основная цель реализации плана в том, чтобы провести посевную лучше, чем в 2021 году.

Ранее депутат Госдумы Тамара Фролова в беседе с ФАН прокомментировала меры поддержки бизнеса в России.

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