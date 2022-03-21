Диетолог Королёва рассказала о продуктах, способных вызвать скрытую непереносимость

Врач-диетолог доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о продуктах, способных вызвать скрытую непереносимость.

«Среди продуктов, вызывающих скрытую непереносимость, бывают молочные продукты, яйцо, жареный бекон. Некоторые предпочитают на завтрак такие источники полноценного белка, как морепродукты. Кроме того, употребляют орешки, например, арахис, которые добавляют к зерновой каше», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, в случае скрытой непереносимости такие продукты могут запустить реакции аутоиммунного характера.

Как отметила Королёва, составить индивидуальный список продуктов можно по итогам лабораторного анализа крови.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.