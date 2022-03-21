Путин поручил утвердить инновационные проекты в ряде сфер

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Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить инновационные проекты в сферах климата, энергетики и реагирования на инфекции.
Путин поручил утвердить инновационные проекты в ряде сфер
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, а также на обеспечение плавного перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что ответственным за выполнение назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил главам регионов создать штабы по экономическому развитию.

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