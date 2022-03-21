В дни открытых дверей в центрах «Московское долголетие» состоится более 100 мероприятий

Во время дней открытых дверей в центрах «Московское долголетие» будет организовано свыше 100 мероприятий. Они пройдут с 22 по 24 марта.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Чтобы рассказать о своих клубах и увлечениях, которые они смогли реализовать в центрах, лидеры и активисты объединений решили провести ярмарку. Гости на протяжении трёх дней смогут посетить открытые занятия спортивных клубов, творческие и кулинарные мастер-классы, праздничные концертные программы, организованные активистами клубных центров, принять участие в беспроигрышных лотереях и просто отдохнуть в комфортабельных пространствах центров», — заявила Елена Громова, куратор центров московского долголетия.

В частности, посетить мероприятия можно будет в центрах «Сокольники», «Митино», «Московский», «Выхино», «Северный», «Котловка», «Тушино», «Алексеевский», «Таганский», «Марьина Роща», «Южное Бутово» и «Ломоносовский».

Как ранее сообщал сайт «Москва 24», в центрах «Московское долголетие» создали более 1 тыс. клубов по интересам.