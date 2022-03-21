Устойчивое управление лесами обсудили члены Арктического совета на конференции по случаю Дня лесов

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Посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов в ходе конференции по случаю Международного дня лесов (21 марта) заявил, что устойчивое управление лесами является одним из приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021—2023 годах.
Устойчивое управление лесами обсудили члены Арктического совета на конференции по случаю Дня лесов
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  • © Hannah Bichay

Об этом пишут «Известия».

Сообщается, что в этом году мероприятия Дня лесов посвящены теме «Леса и устойчивое производство и потребление». Празднование в России посвящено роли лесов Севера.

В мероприятии приняли участие представители органов власти России, Республики Армения, Республики Беларусь, а также эксперты международных организаций: Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) для связи с Российской Федерацией, Программы ООН по окружающей среде и Европейской экономической комиссии ООН. Участники обсудили вопросы лесной политики и науки, их взаимосвязь с международными решениями в области устойчивого развития, климата и восстановления экосистем.

«В рамках Арктического совета тематика сохранения лесов в последнее время рассматривается в том числе и в контексте борьбы с лесными пожарами. В этой связи одним из основных приоритетов российского председательства является укрепление регионального сотрудничества в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике, в том числе и лесных пожаров», — заявил Николай Корчунов.

В частности, в Арктическом совете был запущен Проект экологического картирования и мониторинга лесных пожаров в Арктике.

Ранее глава Минприроды России Александр Козлов предложил продлить федеральный проект «Сохранение лесов» до 2030 года. С такой инициативой он выступил на заседании Совета Федерации в феврале текущего года.

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