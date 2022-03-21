В Москве рассказали о новом потоке проекта «Бизнес-уикенд. Старт»

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В столичных школах начался новый поток проекта «Бизнес-уикенд. Старт», заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В Москве рассказали о новом потоке проекта «Бизнес-уикенд. Старт»
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Бесплатная образовательная программа предназначена для старшеклассников 16—18 лет.

«Проект стартовал в 2020 году. За это время во вводных тренингах приняли участие более 50 тыс. школьников, свыше 2 тыс. из них прошли полное обучение», — рассказала Сергунина.

В 2022 году участники программы впервые будут работать по трём направлениям предпринимательства: креативному, технологическому и устойчивого развития.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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