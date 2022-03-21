Стоматолог Ерилина назвала привычки, из-за которых портятся зубы

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Главный врач стоматологического отделения АО «Медицина», член Ассоциации стоматологов России (СТАР) Ирина Ерилина рассказала, от каких привычек стоит отказаться ради здоровья зубов.
Стоматолог Ерилина назвала привычки, из-за которых портятся зубы
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Cade

Образ жизни, привычки, а также наследственные факторы — всё это влияет на здоровье зубов и ротовой полости в целом, рассказала специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Среди вредных привычек Ерилина отметила чрезмерное употребление сахара, курение и употребление спиртных напитков.

«Алкоголь повышает проницаемость слизистой оболочки полости рта, что может способствовать повышению её восприимчивости к канцерогенным факторам. Курение табака ухудшает качество слюны, понижая её увлажняющие и дезинфицирующие свойства, а также провоцирует развитие дисбактериоза полости рта, что сопровождается неприятным запахом изо рта. Также курение может вызвать рак дёсен», — отмечает эксперт.

Ранее врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург медицинского центра DAVINCI Алексей Смирнов в беседе с ФАН рассказал, в каких случаях желательно удалить зубы мудрости.

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