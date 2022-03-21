В Москве запустят онлайн-программу для женщин с детьми «Твой старт: создай поток клиентов»

Столичный центр занятости «Моя карьера» запустит онлайн-программу для женщин с детьми «Твой старт: создай поток клиентов» с 28 марта по 21 апреля.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«После рождения ребёнка женщины, как правило, уделяют больше внимания семье. Многие не хотят возвращаться в офис и стремятся найти профессиональную сферу деятельности, которая позволит комфортно совмещать материнство и работу. Удачным решением может стать организация своего дела, основанного на хобби». — заявила руководитель программы «Мама работает» центра «Моя карьера» Наталья Сивко.

По её словам, курс поможет узнать, с чего начать собственное дело, как привлечь клиентов, разобраться в особенностях самозанятости.

Программа включает восемь модулей, обучающих, в частности, формулировать торговое предложение, проводить анализ конкурентов, определять целевую аудиторию и стоимость услуг, снимать продающие видео.

Запланированы лекции, встречи с экспертами, челленджи.

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