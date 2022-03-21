Психолог Маленкова назвала признаки панической атаки

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Медицинский психолог ГКБ №52 Надежда Маленкова назвала признаки панической атаки.

Это состояние не несёт угрозы для жизни, сказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Панические атаки стали сейчас безумно популярными, когда люди о них узнали. Обращений по поводу панических атак у психологов стало очень много. И действительно человек не может справиться вот с этой своей вегетативной реакцией. Это правда очень тяжело переживается: человек задыхается, у него тахикардия, мокрые, потные ладони и ощущение паники, угрозы жизни. Кажется, что я действительно сейчас умру. Хотя мы про панические атаки знаем, что это максимальная защита человека на самом деле. Реакция для того и была сделана, чтобы он выживал», — рассказала психолог.

По её словам, справиться с таким состоянием можно с помощью дыхания, переключения внимания, физической активности.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.

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