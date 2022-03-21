В Подмосковье более 1,5 млн человек оформили единый электронный читательский билет

По данным пресс-службы Минкультуры Московской области, уже свыше 1,5 млн человек оформили единый электронный читательский билет.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Получить такой билет можно в любой центральной библиотеке. После его получения можно пользоваться дополнительными услугами на сайте «Библиотеки Подмосковья».

Новая система даёт возможность подробно анализировать читательский спрос и востребованность тех или иных услуг и мероприятий, проводимых в библиотеках.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области растёт число учреждений в рамках программы «Пушкинская карта».