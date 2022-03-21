Педагог Ященко высказался о методах развития и обучения детей
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«Для начала хочу подчеркнуть, что между академической и творческой или спортивной средой есть большая разница. Некоторые виды спорта и обучение музыке сильно завязаны на возраст, в академической сфере ситуация совсем другая», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».
По его словам, в случае с химией, физикой и математикой роль играет психологическая зрелость, готовность к продолжительной систематической работе.
«В науке не влияет то, насколько рано дети начали усиленно заниматься. Мы говорим родителям: не надо форсировать события, и талант ребёнка может проявиться совсем не в той области, где он демонстрирует успехи», — отметил Ященко.
Он добавил, что задача в том, чтобы не создавать у детей чувство неуспешности, а ликвидировать имеющиеся пробелы, не забегая вперёд.
Ранее детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала об особенностях детей-вундеркиндов.