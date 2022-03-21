Педагог Ященко высказался о методах развития и обучения детей

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Педагог, директор Центра непрерывного математического образования Иван Ященко высказался о методах развития и обучения детей.
Педагог Ященко высказался о методах развития и обучения детей
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  • © Catherine Delahaye

«Для начала хочу подчеркнуть, что между академической и творческой или спортивной средой есть большая разница. Некоторые виды спорта и обучение музыке сильно завязаны на возраст, в академической сфере ситуация совсем другая», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в случае с химией, физикой и математикой роль играет психологическая зрелость, готовность к продолжительной систематической работе.

«В науке не влияет то, насколько рано дети начали усиленно заниматься. Мы говорим родителям: не надо форсировать события, и талант ребёнка может проявиться совсем не в той области, где он демонстрирует успехи», — отметил Ященко.

Он добавил, что задача в том, чтобы не создавать у детей чувство неуспешности, а ликвидировать имеющиеся пробелы, не забегая вперёд.

Ранее детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала об особенностях детей-вундеркиндов.

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