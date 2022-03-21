Педагог Ященко дал советы по выявлению способностей у детей

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Педагог, директор Центра непрерывного математического образования Иван Ященко дал советы по выявлению способностей у детей.
Педагог Ященко дал советы по выявлению способностей у детей
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«Нужны хорошие занимательные материалы. Ребёнку не должно быть скучно на школьном уроке, но интересно на дополнительном занятии», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, школа должна не только давать знания, но и сохранять интерес, любопытство.

«Это тонкая ситуация: нужно найти баланс между тем, что предложить, куда пригласить, дать попробовать и не заставлять. А после просмотра или посещения обязательно дать попробовать самому что-то несложное из новой области. И тогда ребёнку может понравиться, и он этим займётся», — добавил Ященко.

Ранее детский психолог, нейропсихолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова в беседе с ФАН рассказала об особенностях детей-вундеркиндов.

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