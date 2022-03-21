Врач Гаврилова рассказала о причинах возникновения туннельного синдрома кисти

Наталья Гаврилова, главный врач Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук, рассказала о причинах возникновения туннельного синдрома кисти или запястного канала.

Неприятные симптомы могут появиться, например, вследствие неправильного положения кисти во время использования компьютерной мыши или клавиатуры.

«Обычно, синдром впервые проявляется во время или после сна. Характеризуются первые симптомы непреодолимым желанием встряхнуть руки, а также болью, онемением, зудом и покалыванием рук», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, игнорирование таких ощущений может привести к атрофии мышц, а в будущем и к необратимым нарушениям функций кисти.

«Диагностируют заболевание на основании осмотра врача, а затем МРТ кисти. На МРТ просматривается отёк нерва и возможное скопление жидкости вокруг», — добавила Гаврилова.

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