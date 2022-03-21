В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании прокомментировал ситуацию с COVID-19 в регионе.
В Волгоградской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

«Только за последние две недели число ежедневно выявляемых случаев на территории Волгоградской области снизилось на треть. Уменьшается и количество госпитализированных пациентов, а число находящихся под амбулаторным наблюдением снизилось почти в три раза — с 17 тыс. до 6 тыс.», — заявил Бочаров.

По его словам, в регионе также заметно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, на данный момент показатель на треть ниже эпидемиологического порога.

Бочаров поручил облздраву скорректировать работу ковидных госпиталей, чтобы ряд из них в течение недели вернулся к плановой работе.

Ранее газета «Утро.ру» сообщала, что за сутки в России выявили 28 709 случаев COVID-19.

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